Gesundheitswandern: Die Pfunde purzeln

Die Volkshochschule (VHS) Kreis Kronach bietet mit dem zertifizierten Gesundheitsführer Norbert Grundhöfer das Fitnessprogramm "Gesundheitswandern" an. Die häufigsten Ursachen für Übergewicht sind zu viel und zu fettes Essen und zu wenig Bewegung. "Gesundheitswandern" kann beim Abnehmen helfen und die Fitness fördern. Teilnehmer absolvieren in acht Wochen ein Ausdauerprogramm, mit dem sie so viele Kalorien verbrennen können wie beim Joggen. Beginn ist am Donnerstag, 21. Februar, um 16 Uhr, Treffpunkt am Parkplatz der Festung Kronach. Anmeldung ist über die VHS Kronach, Telefon 09261/60600, oder per Internet www.vhs-kronach.de möglich. red