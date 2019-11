Gesundheitsvortrag in der Juraklinik Scheßlitz

Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg lädt heute Abend um 19 Uhr zu einem Vortrag zum Thema "Herzinfarkt" in die Juraklinik in Scheßlitz ein. Der Chefarzt der Inneren Medizin in der Juraklinik, Manfred Schöler, informiert über die vielfältige Symptomatik, Diagnostik und die möglichen Behandlungsformen. Dabei geht er auf wichtige beeinflussbare Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein und erklärt, welch großes Präventionspotenzial ein gesundheitsbewusstes Verhalten und medikamentöse Therapien mit sich bringen. Der Eintritt ist frei und bedarf keiner Anmeldung. red