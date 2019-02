Gesundheitsvortrag in Burgebrach

Jeder Dritte in Deutschland ist von Veränderungen der Schilddrüse betroffen. Das kleine, 20 Gramm wiegende Organ in der Form eines Schmetterlings besitzt eine äußerst wichtige Steuerungsfunktion für andere Organe im menschlichen Körper. Die Schilddrüsenhormone beeinflussen unter anderem den Stoffwechsel, das Herz, den Schlaf und das psychische Wohlbefinden. Im Gesundheitsvortrag "Operative Therapie von Schilddrüsenerkrankungen" beleuchtet Oberarzt Andreas Rösch, Facharzt für Chirurgie an der Steigerwaldklinik Burgebrach, das große Feld der Schilddrüsenerkrankungen. Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg lädt zu diesem Vortrag am Mittwoch, 27. Februar, um 19 Uhr in den Kulturraum Burgebrach, Grasmannsdorferstr. 1, ein. red