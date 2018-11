Gesundheitsvorträge der Volkshochschule

Die Volkshochschule (VHS) des Landkreises Haßberge bietet im Dezember zwei Gesundheitsvorträge mit Gerhard Schmidt an. Auftakt ist am Dienstag, 4. Dezember, mit dem Vortrag "Mut zur Veränderung - eingefahrene Wege verlassen". In diesem Referat geht es um Strategien und Möglichkeiten, das Leben neu zu gestalten. Der Vortrag am Dienstag, 11. Dezember, steht unter dem Motto "Schlafstörungen - mit Hypnose wieder zu mehr Schlafqualität". Anhand der Hypnose stellt der Referent einen Weg zur Verbesserung der Schlafqualität vor. Beide Vorträge finden um 19 Uhr im Umweltbildungszentrum im Oberauracher Gemeindeteil Oberschleichach statt. Anmeldungen nimmt die VHS-Geschäftsstelle (Telefon 09521/94200) entgegen. red