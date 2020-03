Gesundheitstage erst im Oktober

Aufgrund der weiter zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland und den Auflagen der zuständigen Behörden alle Veranstaltungen vorerst abzusagen, haben sich die Verantwortlichen der Bad Kissinger Gesundheitstage entschlossen, die vom 24. bis 26. April geplante Messe auf den Herbst zu verschieben. "Wir nehmen unsere Verantwortung sehr ernst und die Gesundheit aller Teilnehmer hat für uns oberste Priorität", sagt Dr. Elisabeth Müller. "Die Verschiebung sahen wir für alle Beteiligten als notwendige Präventionsmaßnahme und bedauern sehr, dass die Gesundheitstage zum geplanten Zeitpunkt nicht stattfinden können." Das Veranstaltungsmanagement hofft, dass sich die Lage bis zum Herbst wieder normalisiert hat. Nun sollen die Gesundheitstage vom 16. bis 18. Oktober stattfinden. Die dreitägige Veranstaltung mit Fachausstellung, etwa 80 Fachvorträgen zu Gesundheitsthemen und einem Aktivprogramm zum Mitmachen zieht jährlich Tausende von Besuchern an. Der Besuch ist an allen Tagen kostenlos. red