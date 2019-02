Gesundheitstag mit der Caritas-Hospiz

Die Gesundheitstage in Ahorn gehören seit Jahren zu einer Institution in der Gemeinde und bieten Interessierten eine große Bandbreite an unterschiedlichsten Themen. Mit Vorträgen, Messen und Vorstellungen verschiedener Themenbereiche informiert die Gemeinde Ahorn unterschiedlichste Altersgruppen. Der erste Gesundheitstag dieses Jahres, der am Dienstag, 12. Februar, um 18 Uhr im "Bürgerhaus Linde" beginnt, befasst sich mit dem Thema Hospiz. Die Hospizleitung des Caritas-Hospizes Coburg, Simone Lahl, wird das Hospiz Coburg vorstellen. Seit 1. Juli 2018 ist das Caritas-Hospiz in der Kükenthalstraße geöffnet. Im Hospiz werden Menschen mit einer unheilbaren Erkrankung aufgenommen, die in ihrer letzten Lebensphase nicht mehr zu Hause betreut werden können, unabhängig von Alter oder Weltanschauung. Alle Interessierten erhalten am Gesundheitstag der Gemeinde Ahorn detaillierte Informationen zur Aufnahme und Finanzierung eines Hospizaufenthaltes sowie zur palliativpflegerischen und palliativmedizinischen Begleitung der Gäste des Hospizes. Daneben gibt Lahl Einblicke ins Hospiz-Team, stellt Kooperationspartner sowie die vielfältigen Angebote - von Musiktherapie über ASB-Besuchshunde, etc. - vor. Außerdem gibt sie einen Überblick über die Veranstaltungen im Jahr 2019. red