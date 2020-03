Gesundheitsamt bestätigt fünf weitere Corona-Fälle im Raum Erlangen

Im Bereich des für die Stadt Erlangen und den Landkreis Erlangen-Höchstadt zuständigen Staatlichen Gesundheitsamtes wurden am Sonntagabend fünf weitere Coronafälle bestätigt. Das teilt das Landratsamt Erlangen-Höchstadt mit.

In häuslicher Isolation

Alle fünf Personen befinden sich demnach in häuslicher Isolation. Keiner der Patienten sei ernsthaft erkrankt. Da sich unter den bestätigten Fällen ein Schüler der Franconian International School Erlangen befindet, blieb diese Schule als Vorsorgemaßnahme am Montag geschlossen.

Auch zwei Grundschulklassen bleiben vorsorglich zuhause. Da jeweils ein begründeter Verdachtsfall vorliegt, der nun mit einer Laboruntersuchung abgeklärt wird, fand der Unterricht zweier Schulklassen am Montag, 9. März, vorsorglich nicht statt. Es handelt sich um eine Schulklasse der Michael-Poeschke-Grundschule Erlangen sowie um eine Schulklasse der Grundschule Höchstadt Süd. Betroffene Kinder dürfen auch nicht den Hort besuchen.

Wie Stephanie Mack, Pressesprecherin am Landratsamt, mitteilt, bleibt die betroffene Klasse der Grundschule Höchstadt Süd auch noch am heutigen Dienstag daheim.

In Norditalien unterwegs

Eine Person sei aus Norditalien zurückgekommen und hatte anschließend noch Kontakt zur Klasse. Somit liege ein begründeter Verdachtsfall vor. Ob diese Person tatsächlich den Corona-Virus trägt, stand gestern noch nicht fest. Die Leiterin der Grundschule Süd, Helga Brauner, wollte sich auf Nachfrage nicht weiter zu dem Fall äußern. "Die Eltern sind informiert", sagte sie.

Die am Freitag geschlossenen Schulen haben ihren Betrieb am Montag wieder aufgenommen. Dies waren das Christian-Ernst-Gymnasium in Erlangen und die Staatliche Realschule Herzogenaurach. Diese Schulen waren am Freitag, 6. März, geschlossen, da hier zwei bzw. ein Coronafall bestätigt worden waren. Schülerinnen und Schüler, die vom Gesundheitsamt als Kontaktpersonen identifiziert wurden, dürfen die beiden Schulen weiterhin nicht besuchen.

Das Landratsamt weist in seiner Pressemitteilung auf eine Allgemeinverfügung zum Besuch von Schulen und Kindertagesstätten hin. Wie das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege am Wochenende verfügt hat, dürfen Schülerinnen und Schüler sowie Kinder bis zur Einschulung, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet entsprechend der aktuellen Festlegung durch das Robert Koch-Institut (RKI) aufgehalten haben, für 14 Tage seit Rückkehr aus dem Risikogebiet keine betreuende Einrichtung betreten.

Nähere Informationen gibt es auch unter https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html. ew/red