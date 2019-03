Gesundheits-Resort ist auf Messe vertreten

Am 9. und 10. März ist das Regena Gesundheits-Resort & Spa auf der Gesund & Vital-Messe in Würzburg vertreten. Dabei werden aktuelle Angebote und die neusten Gesundheits-Tipps aus dem Regena Gesundheits-Resort & Spa präsentiert. Auch steht am Samstag, 9. März, ein Vortrag von Physiotherapeut Rainer Pflaum zum Thema "Akupunktmassage nach Penzel - ein ganzheitlicher Weg zur Gesundheit" auf dem Programm.Beginn ist um 15 Uhr im Vortragsraum 2. sek