Gesundheits-Café zum Thema Heilmittel

Zum Thema "Therapeutische Versorgung mit Heilmitteln in der Region" referiert Dr. phil. Thorsten Blaßdörfer am Dienstag, 11. Juni, im Mehrgenerationenhaus, von-Hessing-Straße 1. Der Referent gibt einen Einblick über die Angebote vor Ort, besonders für die Bereiche Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Podologie. Gerade chronisch betroffenen Patienten oder die Generation "70 plus" bietet dieser Vortrag wichtige Informationen über die Behandlungsmöglichkeiten in Deutschland, die seit Jahren immer besser und patientenorientierter sind. Ab 14.30 Uhr stehen Kaffee und Kuchen bereit, um spätestens kurz vor 15 Uhr beginnt dann der Vortrag in der Von-Hessing-Straße 1. sek