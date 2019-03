Gesundheit zieht

Mehr als 8500 Menschen strömten am Wochenende in die Brose-Arena zur 15. Gesundheitsmesse Franken Aktiv und Vital. Laut Veranstalterangaben wurde damit ein neuer Besucherrekord verzeichnet.

Während der drei Tage standen die Theman Gesundheit, Pflege, Reha, Mobilität, Bewegung, Wellness, Freizeit, Sport, Reisen, Beauty und gesunde Ernährung im Mittelpunkt. Großen Anklang gefunden habe das Fokusthema "Lust auf Gesundheit", welches die Besucher aufforderte, für sich selbst spielerisch zu entdecken, was individuell Lust auf die eigene Gesundheit macht.

Medizin zum Anfassen gab es auf dem größten Stand in diesem Jahr, beim Universitätsklinikum Erlangen. Besonders stark nachgefragt wurde der Nieren-Blutdruck-Check, aber auch die Präsentationen und Demonstrationen von Kinderchirurgie, Hautklinik und HNO-Klinik erfreuten sich regen Interesses. Einen Blick in die Zukunft der Medizin gewährte die molekulare Neurologie mit der sensorbasierten Ganganalyse für Parkinsonpatienten. Ein Hingucker war laut Veranstalter ein acht Meter lange Schlafphasenmodell.

150 Aussteller vor Ort

Reges Interesse fanden die Angebote aller insgesamt rund 150 Aussteller aus dem Bereich der Gesundheit. Vertreten waren Fachkliniken, Krankenkassen, Sanitätshäuser, Heilbäder und Anbieter zum selbstbestimmten Wohnen im Alter, Naherholungs-Regionen, Anbieter von Nahrungsmittelergänzungsprodukten, Sport- und Fitness- und Gesundheitszentren und Hörakustiker. Auf der Messe wurde auch wieder ein Vortragsprogramm für Jung und Alt geboten, das sehr gut angenommen worden sei. Die Referenten informierten kompakt zu Themen wie Gelenkverschleiß, Muskeln und Faszien, Schnarchen und nächtliche Atemaussetzer.

Nach der Verleihung des Barrierefreipreises der Stadt Bamberg war die Messe am Freitag durch Staatsministerin Melanie Huml (CSU), Bürgermeister Christian Lange (CSU) und Landrat Johann Kalb (CSU) eröffnet worden. Laut Huml beweise die Gesundheitsmesse, wie Ober-, Mittel- und Unterfranken im Bereich Gesundheit zusammenwachsen. Sehr schön sei auch das Motto "Lust auf Gesundheit". Es zeige, dass Gesundheit keine Belastung sein soll, sondern dass man gerne und mit Freude etwas für seine Gesundheit tun könne. Sie wies auch auf die bayerische Präventionsplanung mit wechselndem Jahresthema hin und schlug vor, das Thema Schlaf aufzugreifen. Laut Lange sei Gesundheit ein stark wachsender Wirtschaftsfaktor in der Region. Mit der Teilnahme der Uniklinik Erlangen an der Gesundheitsmesse würde auch eine Anbindung an das Medical Valley geschaffen.

Die Veranstalter, das Messeteam Bamberg in Kooperation mit der Via Futura, gaben bereits den Termin für die sechzehnte Gesundheitsmesse bekannt: vom 6. bis 8. März 2020 wieder in der Brose-Arena. red