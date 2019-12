Gesundheit selbst in die Hand nehmen

Wie man seine Gesundheit ein Stück weit selbst in die Hand nehmen kann, ist Thema eines Vortrags am morgigen Dienstag, 3. Dezember, um 19 Uhr im Klinikum am Bruderwald (Raum Residenz). Ralf Reißmann, Leiter der Ordnungstherapie und Mind-Body-Medizin in der Klinik für Integrative Medizin und Naturheilkunde, zeigt Wege auf, wie man gerade bei chronischen oder onkologischen Erkrankungen seine Gesundheit selbst beeinflussen kann. Der Eintritt ist frei. red