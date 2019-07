Gesundheit optimieren

Florian Schumacher ist Self-Tracking-Pionier. Das heißt, dass er die Erfassung und Nutzung persönlicher Daten im Selbstversuch erforscht. Florian Schumacher ist also Fachmann auf dem Gebiet der Wearables und der Geräte, die das Selbst vermessen können. Es geht ihm im Ergebnis darum, Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden zu optimieren. 150 vernetzte Geräte in Schumachers Wohnung erzeugen optimale Umgebungsbedingungen. Mit seiner umfassenden Branchenkenntnis und seiner herausragenden Erfahrung mit datenbasierten Anwendungen ist Schumacher einer der populärsten Speaker im Digital-Health-Umfeld. Am Sonntag, 21. Juli, ist er von 16 bis 17 Uhr im "ex-Teppich" in der Dreikönigstraße 1-3 in Erlangen zu Besuch. Der Eintritt ist frei. red