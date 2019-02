Gesundheit in der Schule

Stark und gesund - so sollen Kinder aufwachsen. Um sie dabei zu unterstützen, beteiligt sich die Luitpold-Grundschule bereits seit acht Jahren am Gesundheitsprogramm "Klasse-2000". Dieses Engagement wurde jetzt erneut mit dem "Klasse-2000-Zertifikat" ausgezeichnet. Das bundesweite Programm begleitet die Kinder kontinuierlich von der ersten bis zur vierten Klasse. Frühzeitig werden die Grundschüler so für das Thema Gesundheit begeistert und in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung gestärkt - denn starke Kinder brauchen weder Suchtmittel noch Gewalt Die Luitpold-Grundschule ist der Mitteilung zufolge nun eine von 862 Schulen in Deutschland, denen das Zertifikat bisher verliehen wurde. Insgesamt nehmen über 3700 Schulen an "Klasse-2000" teil. red