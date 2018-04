Geroda 17.04.2018

Gesundheit in den Alltag einbauen

Das Motto beim Frauenfrühstück in Geroda am Samstag, 21. April, lautet "Gesundheit in den Alltag einbauen", Referentin ist die Physiotherapeutin Caterina Brandl aus Waldfenster. Beginn ist um 9 Uhr im...