Gesundheit für Schüler in Grundschulen

Eltern möchten das Beste für ihr Kind. Es soll gesund und selbstbewusst aufwachsen. Das Präventionspro-gramm "Klasse 2000" für Grundschulen unterstützt dabei. Die AOK fördert laut eigenen Aussage Kindergesundheit erneut mit weiteren 340 Klasse-2000-Patenschaften.

Patenschaft

Bis zum 19. Oktober können sich alle Grundschulen in Bayern um eine Patenschaft unter klasse2000.de bewerben. Die AOK übernimmt für die vierjährige Patenschaft die Kosten pro Klasse und Schuljahr. "Mit dem von der AOK finanzierten Schulprogramm ,Klasse 2000' lernen die Kinder, was sie tun können, damit es ihnen selbst und anderen gut geht - körperlich, psychisch und sozial", so Stephan Preisz von der AOK-Direktion Coburg laut einer Pressemitteilung.

Themen

Das Programm behandelt Themen wie gesund essen und trinken, sich bewegen und entspannen, aber auch Probleme und Konflikte lösen. Die Förderung der AOK richtet sich vor allem an Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Kinder.

"Klasse 2000" ist das bundesweit größte Programm zur Gesundheitsförderung in der Grundschule. "Die AOK Bayern fördert zusammen mit den neuen 340 Patenschaften zukünftig über 1300 Grundschulklassen im Rahmen des Schulprogramms ,Klasse 2000' bayernweit profitieren aktuell über 22 000 Kinder davon", bilanziert Stephan Preisz.

Ab der ersten Klasse

Das Programm startet immer in der ersten Klasse und ist auf vier Jahre ausgelegt. Pro Grundschule fördert die AOK als größter Einzelpate in Bayern bis zu zwei Klassen. Mit dem Patenschaftsbeitrag werden der Einsatz eines Gesundheitsexperten, die Entwicklung und Herstellung der Unterrichtsmaterialien sowie die Organisation des Programms finanziert. Die Unterlagen gibt es unter www.klasse2000.de, Fördermöglichkeiten für Schulen 2018/19, Schulklasse anmelden. red