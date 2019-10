Gesundheit aus dem Netz

Immer mehr Menschen suchen im Internet nach Gesundheitsinformationen, nutzen Apps für Diagnosen und machen Onlinetherapien. Wie kann die riesige Flut an Informationen zum Thema "Gesundheit" in die richtige Bahn gelenkt werden? Dazu wird ein Informationsabend veranstaltet. Termin ist am Donnerstag, 10. Oktober, um 19 Uhr im Pfarrsaal St. Anna in der Unteren Kellerstraße 52 in Forchheim. Eine Anmeldung ist erbeten bis Donnerstag, 3. Oktober. Weitere Informationen erteilt das KAB-Bildungswerk Bamberg, Telefon 0951/91691-16, www.bildungswerk.kab-bamberg.de, E-Mail kab-bildungswerk@kab-bamberg.de. red