Der Kurs "fit und gesund" des TV 1848 findet ab Montag, 23. September, 19 Uhr, in der Sporthalle der Pestalozzischule statt. Mitgliedschaft ist nicht erforderlich. Infos gibt es bei Kursleiterin Martina Beck unter Telefon 0178/1707828 oder per E-Mail an martina.beck@tv1848coburg.de, red