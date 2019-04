"Effektive Mikroorganismen - gesunder Darm - gesunder Mensch" ist das Thema eines Vortrages heute Abend um 19 Uhr in der Gaststätte des Bauernmuseums in Frensdorf. Referentin ist Isolde Hahn. Zentraler Ausgangspunkt für ein intaktes Immunsystem ist der Darm. Normalerweise sorgt eine ausgewogene Ernährung für ein natürliches Gleichgewicht der zahlreichen Mikrobenstämme im Darm - diese wiederum für eine intakte Darmflora. Durch künstliche Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker, Umwelteinflüsse, aber auch Stress wird die Darmflora häufig gestört und infolgedessen aus dem Gleichgewicht gebracht, heißt es in der Mitteilung. red