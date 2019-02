Gesunde Rezepte für den kleinen Geldbeutel

Sich gesund und trotzdem günstig ernähren muss kein Widerspruch sein. Der Caritasverband für die Stadt Erlangen und den Landkreis Erlangen-Höchstadt stellt am Montag, 11. Februar, um 17.30 Uhr Rezepte vor, die schnell und einfach zuzubereiten sind und die Haushaltskasse schonen. Es wird darauf hingewiesen, dass die Veranstaltung kein Kochabend ist. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung im Sekretariat der Caritas (Telefon 09131/88560) wird jedoch gebeten. Veranstaltungsort ist das Haus Kirchlicher Dienste, 2. Stock, Konferenzraum, in der Mozartstraße 29 in Erlangen. red