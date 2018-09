Gesunde Mitarbeiter sind wichtig

Das Thema Gesundheit wird für Unternehmen immer bedeutender. Zum einen wird die Belegschaft älter, zum anderen lassen sich Fachkräfte nicht mehr so schnell finden. Am Samstag, 15. September, richtet daher das Landratsamt Haßberge einen ersten Fachtag betriebliches Gesundheitsmanagement im Rudolf-Winkler-Haus in Zeil aus, wie die Behörde mitteilt.

Mit betrieblichem Gesundheitsmanagement lassen sich die Mitarbeiter bei der eigenen Gesunderhaltung unterstützen, damit sie lange fit und mobil bleiben. Regelmäßige Bewegung, eine ausgewogene Ernährung oder genügend Entspannung beugen einem hohen Krankenstand vor. Mitarbeiter, die sich und ihre Arbeit wertgeschätzt fühlen, sind nachweislich produktiver.

Firmenchefs wie Mitarbeiter können sich bei den Vorträgen informieren. Drei regionale Betriebe beschreiben ihren persönlichen Ansatz und zeigen, was Gesundheitsmanagement bringen kann.

Das Tagungsprogramm findet sich auf der Homepage der Gesundheitsregionplus unter www.gesundheitsregion.hassberge.de. Anmeldung ist erbeten, Rufnummer 09521/27490, bis 13. September. red