Gesunde Ernährung

Zu einer gesunden Entwicklung im Kindesalter gehört nicht nur ausreichend Bewegung, sondern auch eine ausgewogene Ernährung. Wie diese aussieht, erfuhren Eltern der Kindersportschule (KiSS) in Hammelburg. Caroline Laux, die Leiterin der KiSS, organisierte einen Vortrag in Kooperation mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Diätassistentin Frau Gerlach informierte anhand der Lebensmittelpyramide der DGE, welche Lebensmittel in welcher Häufigkeit und welchem Maß für Kinder sinnvoll sind. Um zu veranschaulichen, wieviel Zucker sich in fertigen Kinderlebensmitteln verbirgt. Neben der ausgewogenen Ernährung ist auch der soziale Aspekt einer Mahlzeit wichtig: ein bewusstes und genussvolles Essverhalten wird vor allem durch gemeinsames Essen gefördert. Der Vortrag fand großen Anklang, eine Fortsetzung ist geplant. red