Gesunde Ernährung für Senioren

Die Hochschule startet gemeinsam mit Einrichtungen aus der Region das Programm Gusto - "Gemeinsam gesund älter werden mit Genuss". Es richtet sich an Menschen ab 65 Jahren. Es bietet Gelegenheit, in einem kostenlosen Gruppenprogramm mehr über eine ausgewogene Ernährung zu erfahren. Die wissenschaftliche Leitung liegt bei Professor Holger Hassel vom Institut für angewandte Gesundheitswissenschaften der Hochschule Coburg.

Im Raum Coburg sind beteiligt: Awo-Treff am Bürglaßschlösschen in Coburg, Caritas-Quartiersstützpunkt Creidlitz, Awo-Treff am Bürgerplatz Rödental, ASB-Wohnpark am Callenberg in Weidach, Awo-Bürgertreff Ebersdorf und Alter Kindergarten Großheirath. Informationen zu den genauen Zeiten gibt Katrin Neher von der Hochschule unter Telefon 09561/317207 oder per E-Mail an iag@hs-coburg.de. red