Am Donnerstag, 4. April, findet ein Vortrag zum Thema "Gesunde Ernährung aus Sicht eines Biologen" statt. Beginn ist um 18.30 Uhr im Alten E-Werk. In den Medien wimmelt es nur so von Tipps für eine gesunde Ernährung. Allerdings widersprechen sich viele dieser Ratschläge. Deshalb schlägt der Biologe Frank Scholz in diesem Vortrag einen ganz anderen Weg ein: Er betrachtet den Menschen als eine im Lauf der Evolution entstandene Art mit bestimmten Merkmalen und Anpassungen. Vor diesem Hintergrund lassen sich Fragen klären wie "Ist der Mensch an eine bestimmte Ernährungsweise angepasst?", "Warum schmecken uns eher ungesunde Lebensmittel besonders gut?" oder "Warum nehmen wir nach einer Diät schnell wieder zu?". In dem etwa einstündigen Vortrag mit anschließender Diskussion stehen Fakten aus der Grundlagenforschung über die Ernährung des Menschen im Vordergrund. Der Eintritt zu diesem Vortrag ist frei. Die VHS Bamberg Stadt lädt alle Interessierten ein. red