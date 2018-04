Gesund wie Hildegard

Der Seniorenkreis St. Georg Höchstadt lädt gemeinsam mit dem katholischen Bildungswerk am Dienstag, 17. April, um 14 Uhr zum Seniorennachmittag im katholischen Pfarrheim in Abänderung des ursprünglichen Programms zum Thema "Gesunde Lebensführung nach Hildegard von Bingen" ein. Es referiert die Gesundheitsberaterin Marita Dippacher aus Heroldsbach. Unter anderem geht es darum, wer Hildegard von Bingen war, um die von ihr identifizierten Ursachen von Krankheiten und die sechs goldenen Lebensregeln. In der Pause gibt es Kaffee und Kuchen. An diesem Nachmittag werden auch Anmeldungen für die Bildungsfahrt des Seniorenkreises am 15. Mai angenommen, soweit Plätze frei sind. red