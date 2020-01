Gesund und günstig ernähren

Sich gesund und trotzdem günstig ernähren muss kein Widerspruch sein. Der Caritasverband Erlangen/Erlangen-Höchstadt stellt bei einer Veranstaltung am Dienstag, 4. Februar, um 17.30 Uhr Rezepte vor, die schnell und einfach zuzubereiten sind und die Haushaltskasse schonen. Dabei wird auf Ausgewogenheit und Abwechslung geachtet. Außerdem gibt es wertvolle Tipps rund um das Thema "Haushalten mit Plan", heißt es in der Einladung. Am Ende des Abends dürfen die Teilnehmer die kostenlose Rezeptsammlung und ein Haushaltsbuch zum Ausprobieren und Weitergeben mitnehmen. Es wird darauf hingewiesen, dass an diesem Abend nicht gekocht wird. Referentin ist Susanne Giering. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung im Sekretariat der Caritas unter Telefon 09131/88560 ist erwünscht. Veranstaltungsort ist der Konferenzraum im zweiten Stock im Haus Kirchlicher Dienste in der Mozartstraße 29 in Erlangen. red