Die VHS Oberaurach bietet am Mittwoch, 13. Februar, einen Kurs "Gesund und aktiv in jeder Altersklasse" an. Mit Kursleiterin Claudia Heil erwartet die Teilnehmer eine abwechslungsreiche Gymnastik sowie unterhaltsames Gedächtnistraining. Beginn ist um 14 Uhr im Gemeindehaus St. Ägidius in Kirchaich. Anmeldung nimmt Anita Amend unter der Rufnummer 09529/1249 entgegen. red