Gesund leben nach Hildegard von Bingen

Der Seniorenbeirat der Stadt Höchstadt lädt zum nächsten Vortrag im Rahmen seiner Veranstaltungsreihe im Winterhalbjahr ein. Marita Dippacher, Hildegard-Gesundheitsberaterin, spricht am Donnerstag, 11. April, über die gesunde Lebensführung nach Hildegard von Bingen. Unter anderem wird sie den Lebenslauf von Hildegard von Bingen vorstellen. Zudem gibt es Infos zu Ursachen der Krankheiten, zu den sechs goldenen Lebensregeln, zu den wichtigsten Lebens- und Heilmitteln und zur allgemeinen Ernährung. Die Teilnahme an dem Vortrag ist kostenfrei. Veranstaltungsbeginn ist um 19.30 Uhr im Maria-Elisabeth-Schaeffler-Kultursaal der Fortuna Kulturfabrik in der Bahnhofstraße 9 in Höchstadt. red