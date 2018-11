Zum Kurs "Gesund durch die Winterzeit mit selbst hergestellten Gewürz-, Räucher- und Teemischungen" in der Kräuterschule Roßbach am Freitag, 7. Dezember, sind noch wenige Plätze frei. Der Kurs beginnt um 17.30 Uhr. Anmeldeschluss ist am Freitag, 30. November, unter g.sadunh @yahoo.de oder Tel.: 09744/ 306. sek