Gesünder leben mit Genuss

Diabetes vorbeugen durch Vermeiden von Insulinresistenz, dem Übeltäter zwischen Kohlenhydraten und Kalorien: Am Dienstag, 24. September, findet dazu im Schloss Adelsdorf ein Vortrag von Prof. Dr. med. Helene von Bibra statt. Essen, Genießen und Gesundheit gehören zusammen und sind mit einer "Flexi-Carb"-Kost als einfacher, alltagstauglicher Ernährungsweise bestens vertreten, heißt es in der Einladung. Das gesundheitsfördernde Prinzip dabei ist ein bewusster Umgang mit Kohlenhydraten. Das vermeidet und heilt Insulinresistenz und die von ihr ausgelösten Krankheiten Diabetes, Bluthochdruck, Gefäßsklerose und andere verbreitete Krankheiten. Der Vortrag am Dienstag, 24. September, beginnt um 19 Uhr. Anmeldung wird erbeten unter www.vhs-adelsdorf.de oder via E-Mail an vhs@adelsdorf.de. red