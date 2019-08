Bei einer Fußstreife im Rosengarten griffen Coburger Polizisten einen 34-Jährigen auf, der mit Haftbefehl gesucht war. Der Mann aus Oberbayern wurde am Mittwoch um 22.30 Uhr in der Grünanlage einer Kontrolle unterzogen. Beim Abgleich der Personalien wurde ersichtlich, dass der Mann mit einem nationalen Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Coburger Polizisten nahmen den 34-Jährigen fest und transportierten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. pol