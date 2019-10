Gesucht waren fränkische Charakter - der Typ "Hungermuggn" gewann

Der Heimatverein Grub am Forst hatte den Wettbewerb zum Grüber Mundartwort des Jahres 2019 ausgelobt. Am Kirchweihsonntag kamen etliche Besucher, um zu erfahren, wer den Wettbewerb gewonnen hat. Sieger wurde das Wort "Hungermuggn".

"Die Kirchweih auf dem Dorf ist nicht mehr das, was sie früher einmal war", das meint so mancher. "Das ist wohl wahr. Wenigstens am Kirchweihsonntag sollte schon ein wenig Kirchweihstimmung aufkommen", sagte man sich da beim Förderverein Heimatpflege in Grub und suchte das Mundartwort des Jahres 2019 für Grub. Es sollte aus der Kategorie "Wos iss'n des fer eener - Typen, die es in jedem Dorf gibt" ausgewählt werden. Am "Kerwa-Sunndich" wurde bei bestem Wetter die Prämierung bekanntgegeben.

Rund um das Reichenbach-Haus, das Grüber Heimatmuseum, fanden sich zahlreiche Besucher ein, die zunächst von Akkordeonspieler Martin Rüttel musikalisch empfangen wurden. Es wurde ja spannend gemacht vom Veranstalter, dem Förderverein Heimatpflege Grub am Forst mit dem Vorsitzenden Dieter Pillmann. Einige lustige Mundartgeschichten und -gedichte führten hin zum Thema Mundart. Die Reichenbachsänger griffen das Thema auf und regten mit den Liedern "Sprecht wieder Mundart" oder "Die Sproch in Gru iss gor net so schwer" zum Zuhören und zum Mitsingen an. In Richtung Kirchweihpredigt wurde ein neu getextetes Lied, die "Grüber Moritat" vorgetragen. Unter lautem Beifall der Anwesenden wurde die "schaurige Ballade von der Grüber Gemeindepolitik" augenzwinkernd zum ersten Mal gesungen. Der Text von Harald Ostrow war angepasst an die Melodie "Sabinchen war ein Frauenzimmer". Eine kleine Kostprobe von der ersten Strophe: "In Gru, da socht a jeder immer, wos er sich grad su denkt. Da kricht so mancher Politiker ganz heftig eingeschenkt! Hot er statt ja mal nee g'socht, des nimmt ihm jeder krum. Gleich ist er durch beim Sunntichsstammtisch und stet ganz dumm herum." Bei bester Stimmung galt es als Höhepunkt des Nachmittags, den Schleier zu lüften und das Grüber Mundartwort 2019 bekannt zu geben. Unter 102 Einsendern ergab sich eine knappe Mehrheit für den Typen "Hungermuggn". Das ist jemand, der nicht gerade großzügig ist. Auf das Sieger-Mundartwort folgten die Ausdrücke "Furzgwägschder", "Genshenker" und "Nieslbriem", die alle die gleiche Zustimmung erhielten. Bei einer Verlosung unter den Einreichern der Vorschläge gab es einen Gutschein und flüssige Nahrung zu gewinnen. red