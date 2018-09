Gesucht: Auto mit Macke

Auf dem Parkplatz des Klinikums am Michelsberg wurde am Dienstag gegen 14 Uhr ein Pkw angefahren und am Heck beschädigt. Die Unfallverursacherin wartete zunächst, ging dann kurz weg und stellte bei ihrer Rückkehr fest, dass der beschädigte Pkw bereits entfernt war. Der Geschädigte bzw. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.