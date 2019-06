Gestürzt, aber nicht verletzt

Glück im Unglück hatte der 49-jährige Fahrer eines Motorrades, als er zusammen mit einem Sozius am Donnerstagmittag die KG 47 von Poppenlauer in Richtung Althausen befuhr. Ein Audi-Fahrer bog aus der Biegenmühle nach links in Richtung Poppenlauer ein, ohne das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" zu beachten. Er übersah die beiden. Der Kawasaki-Fahrer konnte zwar durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern, jedoch stürzten beide vom Motorrad, blieben aber zum Glück unverletzt. Am Motorrad entstand laut Polizeibericht ein geringer Sachschaden. pol