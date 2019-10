Gestrickte Teddys für kranke Kids

Im Zuge der Arbeitstagung der Ortsbäuerinnen fand in Stolzenroth bei Pommersfelden die offizielle Eröffnung im Rahmen der landesweiten Gesundheitsoffensive "Hau(p)tsache gesund!" statt. Während des Treffens wurde auch eine Spende der Landfrauen Bamberg vom Bayerischen Bauernverband (BBV) überreicht. Dieses Jahr hatte sich der Kreisvorstand etwas Besonderes für die Spendenübergabe ausgedacht - selbstgestrickte Teddys und eine Geldspende für die kranken Kinder in der Steigerwaldklinik. "Denn Stofftiere sind für kleine Kinder mehr wie nur ein Spielzeug, sie sind auch wichtige Trostspender. Ein Teddybär kann kranken Kindern helfen, die Zeit im Krankenhaus besser und ohne Traumatisierung zu überstehen", heißt es in der Mitteilung des BBV. 50 Teddys und eine Geldspende in Höhe von 558,80 Euro wurden die Steigerwaldklinik übergeben. Einen weiteren Scheck über 203 Euro erhielten die Landfrauen aus Viereth-Weiher, die die Teddys gestrickt hatten. red