Gestrandet in "Obertruberland"

Zahlreiche Nachwuchspiraten machten sich in den Sommerferien gemeinsam auf die Reise und gingen auf der Insel "Obertruberland", genauer im Bildungshaus von Obertrubach, von Bord. Fünf Tage verweilten dort tapfere Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Begleitet wurden sie von zwölf Betreuern des Kreisjugendrings Erlangen-Höchstadt und den Offenen Hilfen der Lebenshilfe Erlangen.

Angekommen als ganz "normale" Kinder, verwandelten sie sich im Laufe der Woche in Piraten. Sie hatten zahlreiche Aufgaben zu erledigen und Prüfungen zu bestehen, um richtige Seeleute zu werden. Die wichtigste Aufgabe stand ihnen bereits am Anfang der Woche bevor: der Bau eines Piratenschiffs. Mit Hilfe des Baumeisters Traugott Goßler, auch bekannt als der Geschäftsführer des Kreisjugendrings, konnte dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt werden.

Doch nicht nur das Schiff war wichtig. Die Piraten brauchten noch Kompasse und Sternenkarten, um sich rund um Obertrubach orientieren zu können. Das Boot musste außerdem mit einem Anker und Flaggen ausgestattet werden, die eigens angefertigt wurden. Ebenfalls durfte die passende Kleidung für echte Piraten nicht fehlen, genauso wie das Erlernen der wichtigsten Knoten, das half, schmuckvolle Armbänder anzufertigen. Säbel und Fernrohre, um das Boot und die Insel Obertruberland zu verteidigen, machten schlussendlich die Piratenausstattung komplett.

Bei all der Kreativität durfte das Abenteuer nicht fehlen. Auf der Erlebnismeile Pottenstein konnten Mut und Ausdauer beim Rodeln und Trampolinspringen bewiesen werden. Zu guter Letzt fanden die Kinder noch eine Schatzkarte. Nach einer abenteuerlichen Wanderung bei Dämmerung im Obertruba-cher Wald fanden sie eine seit langem versteckte Schatztruhe.

Der krönende Abschluss sollte die Ernennung zu waschechten Piraten sein, bevor die wilde Meute die Insel Obertruberland bzw. Obertrubach mit dem neuen Boot verließ. Unterstützt durch die Aktion Mensch hat sich dieses Angebot etabliert und setzt den Gedanken der Inklusion in der Kinder- und Jugendarbeit praktisch um.

Mit Leichtigkeit und Freude verbringen Jahr für Jahr Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam einen Teil ihrer Ferien, ohne dass die Unterschiedlichkeiten eine Rolle spielen. Diese Erfahrung ist ein bedeutender Schritt hin zu einer inklusiven Gesellschaft und Toleranz der Vielfalt. red