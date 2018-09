Gestohlenes wanderte in die Kinderwagen

Bekleidung im Wert von über 300 Euro haben am Dienstag um 16.45 Uhr eine 24-Jährige und eine 25-Jährige in einem Bekleidungsgeschäft in der Spitalgasse gestohlen. Die beiden Frauen, die samt Kindern und Kinderwagen im Bekleidungsgeschäft unterwegs waren, steckten insgesamt 24 Kleidungsstücke in ihre Kinderwagen sowie in die mitgeführten Handtaschen. Aufmerksame Mitarbeiter bemerkten den Diebstahl und hielten die beiden Frauen bis zum Eintreffen der Polizeistreife vor Ort fest. Die Kleidungsstücke wurden sichergestellt. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden Frauen bereits am Vortag aus dem Bekleidungsgeschäft mehrere Kleidungsstücke geklaut hatten. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Coburger Ordnungshüter elf weitere gestohlene Kleidungsstücke. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt nun wegen Ladendiebstahls nicht geringwertiger Sachen. pol