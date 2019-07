Gestohlenes Moped gefunden

Am Donnerstag stellte in Rieneck (Landkreis Main-Spessart), ein Grundstückseigentümer fest, dass auf seinem Flurstück in Ortsrandlage ein Moped der Marke Kreidler abgestellt wurde. Er verständigte die Polizeistation Gemünden, welche nach Rücksprache mit der Polizeiinspektion Hammelburg wenig später ermitteln konnte, dass das silberfarbene Kraftrad bereits am Montag oder Dienstag an der Oberen Stadtmauer in Hammelburg gestohlen wurde. Der Halter des Kraftrades hatte den Diebstahl offenbar noch nicht bei der Polizei angezeigt. Der Wert des bereits älteren Mopeds wurde mit über 1000 Euro angegeben. Warum der Täter das Gefährt, das ursprünglich nur mit einem Fahrradschloss gesichert war, in Rieneck zurückließ, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich mit der Polizeiinspektion Hammelburg unter Tel. 09732/9060 in Verbindung setzen. pol