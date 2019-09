Das am Donnerstag in Schmölz als gestohlen gemeldete Bulls-E-Bike ist nach Angaben des Eigentümers wieder aufgetaucht. Das Rad stand in der Poststraße, nur etwa 150 Meter vom Anwesen des Geschädigten entfernt und war mit dem Fahrradschloss, das mit dem Rad gestohlen worden war, an einem Laternenmast befestigt. Wer das Rad am Vortag entwendet hatte, bleibt bislang ungeklärt. pol