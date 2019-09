Aus dem Carport eines Mehrfamilienhauses in der Straße An den Weiherwiesen in Hemhofen ist am Dienstag zwischen 7.20 und 18 Uhr ein versperrtes Fahrrad gestohlen worden. Auffällig an dem Rad sind die Reifen in roter Farbe. Die Polizei Höchstadt bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09193/63940.