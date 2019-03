Gestohlenes Fahrrad erneut gestohlen

Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels hielten Dienstagmorgen in der Bamberger Straße eine Radfahrerin an. Dabei stellte sich heraus, dass ihr Fahrrad im Jahr 2009 in Duisburg gestohlen worden war. Mit der Tatsache konfrontiert, gab die 36-jährige Lichtenfelserin zu, das Fahrrad vor kurzem selbst am Bahnhof gestohlen zu haben. Sie erhält nun eine Anzeige.