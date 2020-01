Gestohlenes Auto aus dem Verkehr gezogen

In der Nacht auf Samstag haben Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth einen neuwertigen Nissan Qashqai mit polnischer Zulassung sichergestellt. Grund hierfür war, dass der Wagen in Polen nach einem Diebstahl gesucht wurde. Das Fahrzeug war auf der A 9 in Richtung München unterwegs und wurde bei Bayreuth gestoppt. Fahrzeugführer war ein 33-jähriger Mann. Dieser und seine drei Mitfahrer erklärten, sich den Wagen lediglich von ihrem Bekannten ausgeliehen zu haben, um auf einer Baustelle in Deutschland zu arbeiten. Zu den näheren Eigentumsverhältnissen konnten alle keine Angaben machen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und zum Verwahrplatz der Polizei geschleppt. Die Weiterfahrt endete somit an Ort und Stelle. Weitere Ermittlungen werden durch die polnischen Behörden geführt, da es sich um eine Straftat im Ausland handelt.