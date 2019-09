Gestohlener Opel wieder aufgetaucht

Der am vergangenen Donnerstagmittag im Sandgebiet entwendete Opel wurde am Sonntag aufgefunden. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht weiter nach Zeugen.

Am Sonntagabend entdeckte ein Mann den gesuchten blauen Astra am Ufer der Regnitz. Er hatte aus der Zeitung von dem Diebstahl erfahren und führte die Polizeibeamten zu dessen Abstellort in der Straße Schiffbauplatz, bei der Einmündung zur Steinertstraße. Die Ermittler bitten Personen, die im Zusammenhang mit der Abstellung des Opels Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0951/9129-491 mit ihnen in Verbindung zu setzen. Wie berichtet war der Opel am Donnerstagmittag im Sandgebiet gestohlen worden, während der Besitzer mit Ladetätigkeiten beschäftigt war. red