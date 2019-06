Gestohlener BMW sichergestellt

Bei der Ummeldung eines Fahrzeugs durch einen 33-Jährigen aus Bamberg fielen am Mittwochmorgen der Zulassungsstelle der Stadt einige Ungereimtheiten in den vorgelegten Fahrzeugpapieren auf. Die Überprüfung durch die verständigten Schleierfahnder der Verkehrspolizei ergab, dass es sich um gestohlene Blankodokumente handelte, die zur Fahndung ausgeschrieben waren und tags zuvor in Köln zum Verkauf eines in Frankreich gestohlenen BMW X6 benutzt wurden. Das Fahrzeug mit einem Zeitwert von etwa 25 000 Euro wurde sichergestellt.

Wendemanöver bleibt nicht ohne Folgen Am Mittwochvormittag gegen 10.40 Uhr ereignete sich in der Moosstraße ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Personenwagen. Ein 66-Jähriger befuhr mit einem 1er-BMW die Moosstraße in Richtung Nürnberger Straße. Auf Höhe der Zulassungsstelle wendete der Fahrer sein Auto, kam dabei aber ein Stück in den Gegenverkehr, so dass es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi kam. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten dann Alkoholgeruch bei dem 66-Jährigen fest, der es bei einem Vortest auf einen Atemalkoholwert von umgerechnet 1 Promille brachte. Die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Entnahme einer Blutprobe waren die Folgen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro, verletzt wurde bei dem Unfall niemand. pol