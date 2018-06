Gestohlene Geldbörse lag unter Obstregal

pol



Am Donnerstag, in der Zeit von 17.50 bis 18 Uhr, war eine 24-Jährige im Aldi in der Spitzwiese zum Einkaufen. In diesem Zeitraum kam ihr die Geldbörse abhanden. Diese wurde später im Markt unter dem Obstregal ausgefunden. Ein bisher unbekannter Täter entnahm aus der Geldbörse das Bargeld von 200 Euro. Die persönlichen Dokumente waren noch vorhanden. Zeugen, die am Donnerstagabend im Aldi zum Einkaufen waren und Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.: 0971/ 714 90 zu melden.