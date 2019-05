Gestiegene Baukosten für den Kinderhort bereiten Bauchschmerzen

Es wird gebaut im Markt Mitwitz und einen Ist-Stand mit Blick in die Zukunft gaben unter anderem Bürgermeister Hans-Peter Laschka (CSU) und Architekt Peter Kropf. Beim Bau des geplanten Kinderhortes als Anbau an das bestehende Schulgebäude drehte sich die Diskussion vorrangig um die Beseitigung des Oberflächenwassers. Peter Kropf: "Wir reden hier über eine Maximalmenge von etwa 67 Litern in der Sekunde."

Die Planung sehe vor, das Wasser über sogenannte Rigolen (Sickerspeicher) abzuleiten. Der Entwässerungskanal, der von der Schule komme, sei für diese Mengen an Wasser nicht ausgelegt. "Es hängen außerdem zu viele Gebäude an diesem Kanal." Die Idee von Gemeinderatsmitglied Ralf Heidelberger (CSU): Wäre es möglich, eine Zisterne anzulegen? Dann könnten wir das gesammelte Wasser als Brauchwasser wiederverwenden."

Das wolle man kostenmäßig rechnen lassen, versprach der Bürgermeister. Und was man ebenfalls nochmal in die Planung aufnehmen müsse, sei die Feststellung über die Förderhöhe. Bis jetzt sei der Hort auf 50 Kinder ausgelegt, weil dafür der Bedarf ermittelt worden sei. Wenn es aber ab dem 51. Kind eine höhere Förderung gäbe, dann wolle man die Zahl der Plätze gerne aufstocken.

Eine engagierte Diskussion wurde auch über die geplante Photovoltaik-Anlage auf dem Dach geführt. Die sei eigentlich erst für später eingeplant. Hier hakte Edith Memmel von den Grünen ein und meinte: "Warum macht man das denn nicht gleich? So etwas finanziert doch die KfW, da muss man selber doch gar nichts investieren." Und während Peter Kropf das in seine Überlegungen einbezog, warnte Laschka vor einem Schnellschuss. Prüfen wolle man jetzt, ob der Bedarf überhaupt gegeben ist, denn selbst brauche man gar nicht so viel Strom und die Einspeisung ins Netz sei momentan wohl nicht lukrativ genug.

Mittlerweile 2,1 Millionen Euro

Etwas Bauchschmerzen bekamen die Gemeinderatsmitglieder auch bei den Baukosten. Die hätten sich mittlerweile auf 2,1 Millionen erhöht und damit sei aber das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Peter Kropf erklärt dazu: "Wir haben 318 Quadratmeter förderfähige Fläche, das ergibt eine Pauschalförderung in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Ob diese Bemerkung zur Beruhigung des Rates beigetragen hat, bleibt wohl offen.

Eine "brandschutztechnische Ertüchtigung", so der Fachjargon, stand ebenfalls auf der Tagesordnung. Zu deutsch ging es vorwiegend um Brandschutztüren und Rauchwarnmelder im Mehrgenerationenhaus. Es wurde ein neues Brandschutzkonzept erstellt und man müsse in Höhe von etwa 53 000 Euro nachrüsten. Hierzu wurde der Bauantrag zur Nutzungsänderung genehmigt.

Erst mal auf Eis gelegt wurde die Planung, im Zuge des Ausbaus der Kreisstraße KC 14 in Neundorf Gehwege, Schächte und Wasserleitung zu erneuern. Man habe nur ein einziges, noch dazu völlig überteuertes Angebot für diese Arbeiten bekommen und dieses Geld wolle man nicht ausgeben. Der Konsens der Räte zeichnete sich ziemlich schnell ab. Sie möchten diese Maßnahme erst einmal nach hinten verschieben. "Mit dem Kreis kann man reden", war sich Edith Memmel sicher. Wasserwart Nils Konradi sah es pragmatisch: "Wir können auch nur die Schieber auswechseln, wenn sie kaputt sind." In diesem Zusammenhang warnte Martin Heidenbluth (FWG): "Wir müssen aufpassen, dass uns die Kosten nicht überrennen."

Containermiete verlängern

Mit Kopf- und Bauchschmerzen kämpfte der Gemeinderat bei der Containermiete für den Kindergarten. Hier informierte Geschäftsstellenleiter Stephan Urban darüber, dass man ab Oktober 2019 für weitere zwei Jahre werde verlängern müssen. Zwar habe man über einen Kauf von Containern nachgedacht, aber "der Markt für gebrauchte Container ist sehr dünn gesät". Nach zähen Verhandlungen habe man aber bei der Verleihfirma ein günstigeres Angebot einholen können. Jetzt zahle die Gemeinde nicht mehr rund 76 300 Euro, sondern "nur" noch 75 100 Euro. Die Beteiligung der Kirchengemeinde betrage 20 000 Euro für den genannten Zeitraum.

Für den gemeindlichen Bauhof will die Gemeinde ein Transportfahrzeug anschaffen. Die Wahl fiel dabei auf einen Citroen Jumpy (Kostenpunkt: rund 18 900 Euro), der alle Voraussetzungen erfülle. Hier regte Klaus Schneider (CSU) eine Leasingvariante an.

Zum geplanten Neubau der Wohnanlage in der Gemarkung Neundorf informierte der Bürgermeister, dass der Bauherr ImmoConcept HSH GmbH davon abgekommen sei, ein großes Gebäude mit 18 Wohneinheiten zu errichten. Vielmehr werden jetzt ab Spätsommer zwei kleinere Gebäude mit je neun Wohneinheiten entstehen.