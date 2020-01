Gestaltungs-Arbeiten am Endelsbach im zweiten Anlauf vergeben

Der Ludwigschorgaster Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend den Auftrag für die Gestaltung der Außenanlagen "Am Endelsbach 14" vergeben. In der August-Sitzung war das Gremium darüber informiert worden, dass die ursprüngliche Ausschreibung wegen erheblicher Kostenüberschreitung aufgehoben wurde. Daraufhin wurde die Planung überarbeitet und das Gewerk erneut öffentlich ausgeschrieben. Von fünf Firmen wurde ein Angebot abgegeben. Nach technischer und wirtschaftlicher Prüfung schlug das Landschaftsarchitekturbüro Schlichtiger vor, den Auftrag an die Firma Garten-Richter GmbH aus Glashütten zum Angebotspreis von 154 707 Euro zu vergeben, was der Gemeinderat auch einstimmig tat.

Das mit der Planung der Erweiterung der Kindertagesstätte Ludwigschorgast beauftragte Architekturbüro Kestel hat den Submissionstermin für die Gewerke Innenputzarbeiten, Estricharbeiten und Trockenbauarbeiten auf den 20. Februar festgelegt. Für Anfang März ist bereits der Baubeginn dieser Gewerke vorgesehen. Da voraussichtlich im Februar keine reguläre Sitzung stattfindet, wurde die Bürgermeisterin am Dienstagabend ermächtigt, die Aufträge bereits vorab an den jeweils wirtschaftlichsten Anbieter zu erteilen.

Keine Einwände hatten die Ludwigschorgaster Räte gegen das Bauleitverfahren der Gemeinde Untersteinach zur Realisierung des Solarparks "Gumpersdorf".

Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani gab bekannt, dass die Heizung im Lehrerwohnhaus defekt ist und erneuert werden muss. Zudem informierte sie darüber, dass das Bayernwerk in Sachen Erweiterung der Gasversorgung ein Informationsschreiben an die Ludwigschorgaster Haushalte vorbereitet.

"In Sachen Schutzwald und Waldumbau gibt es Zuschüsse und unsere Försterin Carmen Hombach bereitet hierfür die Anträge vor", teilte Leithner-Bisani (CSU) am Dienstagabend mit.

Zu dem Thema werde es in Kürze eine Begehung in Marktschorgast geben, um die Waldverjüngung vor Ort zu erläutern. Der Termin werde noch bekanntgegeben.