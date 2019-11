Gestaltung von Weinachtskarten

Einen Kursabend zum Thema Malen mit heißem Wachs bietet die Volkshochschule Oberaurach am Freitag, 22. November, von 18 bis 19.30 Uhr im "Sternstübla" im Oberaurach-Zentrum Trossenfurt an. Kursleiterin Isolde Klimach zeigt die Technik Encaustic, eine alte Maltechnik, bei der Wachs heiß auf den Maluntergrund aufgetragen wird. So entstehen farbenprächtige Bilder mit fantastischen Strukturen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, Werkzeug und Material werden gestellt. Anmeldung nimmt Anita Amend, Ruf 09529/1249, entgegen. red