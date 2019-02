Nüdlingen vor 19 Stunden

Gestalteter Gottesdienst zum Weltgebetstag

"Kommt, alles ist bereit!" - Frauen aus Slowenien haben den diesjährigen Weltgebetstag der Frauen beider Konfessionen vorbereitet. Am Freitag, 1. März, findet um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche in Nüdlin...