Gestalten mit Naturmaterialien

Steine, Rinde, Äste, Abgeblühtes, Verdörrtes oder auch Früchte: Der Bund Naturschutz lädt zu einer künstlerisch, kreativen Entdeckungstour in Garten und Wiese ein. Am Freitag, 9. August, um 14 Uhr können Teilnehmer viel Schönes und Neues vor der Haustür von Christina Martin entdecken. Ein Bach ist auch ganz in der Nähe. Vor allem Familien und Kinder werden Spaß haben, mit Naturmaterialien Kunst zu gestalten. "Landart" ist der neudeutsche Begriff dafür, Natur zu entdecken und damit kreativ zu spielen und gestalten. Treffpunkt zur der zirka zweistündigen Veranstaltung ist in Aschach, Neusetz 62. Informationen sind bei Christina Martin unter der Telefonnummer 09708/705 708 erhältlich. sek