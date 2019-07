Gestärkt für Leben und Beruf mit dem Kurs "Neuer Start für Frauen"

Der Kurs "Neuer Start für Frauen - Mit Erfolg zurück in den Beruf" hat sich inzwischen in Coburg etabliert und war bereits für viele Frauen in den Vorjahren ein richtiger Erfolg. Das Projekt richtet sich an Frauen jedes Alters, die aus den unterschiedlichsten Gründen eine Neuorientierung oder Weiterentwicklung für ihr Leben finden möchten, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Coburg.

Der Kurs "Neuer Start für Frauen" ermögliche es, sich mit der eigenen, gegenwärtigen Situation auseinanderzusetzen, sich seiner Fähigkeiten und Stärken bewusst zu werden und die Frage zu beantworten: Was sind meine Ziele, wo möchte ich hin? Die Teilnehmerinnen bestätigten, so wird berichtet, dass sie sich besser fühlten, dass sie Mut gesammelt hätten, etwas Neues zu wagen, sich selbstbewusster fühlten und bereit seien, ihre aktuellen Ziele konkret und aktiv umzusetzen. "Nur durch diesen Kurs und die beständige Bestärkung durch die Kursleiterin habe ich mich getraut, mir eine Praktikumsstelle zu suchen und jetzt eine Ausbildung zur Pflegehelferin zu machen", erzählte eine der Teilnehmerinnen aus dem vorherigen Kurs.

Start im September

Auch für den nächsten Kurs, der im September startet, wird die Leitung wieder in den erfahrenen Händen von Petra Vinzelberg liegen, die als Verantwortliche durch ihre hohe Professionalität und ihr persönliches Engagement entscheidend für den Erfolg des Kurses steht. Dies ist auch den Initiatorinnen des Kurses, den Chancenbeauftragten der Agentur für Arbeit, der JobCenter Stadt und Landkreis Coburg, dem Mehrgenerationenhaus Coburg und den beiden Gleichstellungsbeauftragten Landkreis und Stadt Coburg ein großes Anliegen.

Das breitgefächerte, inhaltliche Angebot und das dreiwöchige Praktikum zur Berufsorientierung bietet den Teilnehmerinnen umfassende Informationsmöglichkeiten, Rückhalt, Chancen zum Netzwerken und neue Handlungsspielräume. Zu Beginn des Kurses erfolgt eine Standortbestimmung anhand der Lebenswege der Teilnehmerinnen. In den täglichen Kursinhalten wird an vielen Themen zur Persönlichkeitsentwicklung wie Selbstsicherheit, Motivation, soziale Kompetenzen, Kommunikation, Zieldefinition und Zeitmanagement gearbeitet. Die Frauen erhalten auch fachlichen Input wie Bewerbungstraining, EDV-Schulung und rechtliche Aspekte zu Rente, Unterhalt und Finanzen.

Die Besonderheiten des Kurses sind das praktische Ausprobieren in einem dreiwöchigen Orientierungspraktikum und die individuelle Betreuung durch die Kursleiterin.

Zwei Infoveranstaltungen

Das Projekt wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen gefördert. Kursbeginn ist am 17. September 2019. Informationen gibt es bei einer Infoveranstaltung am Donnerstag, 11. Juli, um 9 Uhr im Jobcenter Coburg Land, Wilhelm-Ruß-Straße 3, 1. Etage, Raum 416, und am Freitag, 2. August, um 14 Uhr in der Agentur für Arbeit, Kanonenweg 25, Sitzungsraum 203b. Anmeldungen für den Kurs werden bis 15. August an claudia.schubert6@arbeitsagentur.de erbeten. red